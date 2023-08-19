×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Merih Demiral resmen Al-Ahli'de! Türk futbol tarihine geçen yıllık maaş...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Merih Demiral#Al-Ahli
Merih Demiral resmen Al-Ahlide Türk futbol tarihine geçen yıllık maaş...
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 17:31

Milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu. 3 yıllık sözleşme imzalayan Merih, servet gibi yıllık maaş kazanacak.

Haberin Devamı

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu. Al-Ahli, milli futbolcumuzla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Geçen sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya 21 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, takımına 20 milyon euro kazandırarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Gözden KaçmasınHollandadan Fenerbahçe-Twente yorumu: İstanbula nasıl dayanacaklar Çok zor...Hollanda'dan Fenerbahçe-Twente yorumu: 'İstanbul'a nasıl dayanacaklar? Çok zor...'Haberi görüntüle

YILLIK 11 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Al-Ahli'ye 3 yıllık imza atan Merih Demiral'ın, yıllık 11 milyon eurodan 3 yıl sonunda 33 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Merih Demiral resmen Al-Ahlide Türk futbol tarihine geçen yıllık maaş...

BİR TÜRK FUTBOLCUYA ÖDENEN EN BÜYÜK MAAŞ

11 milyon euro kazanacağı iddia edilen Merih Demiral, Türk futbol tarihinde en yüksek yıllık maaş kazanan futbolcu oldu.

Haberin Devamı

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEN İKİNCİ TÜRK

Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden ikinci Türk futbolcu olacak. Berat Özdemir, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al-Ettifaq'ta forma giyiyor.

YILDIZLARLA TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Merih Demiral'ın yeni takımı Al-Ahli bu yaz dev transferler yaptı. Edouard Mendy, Roger Ibanez, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessie ve Roberto Firmino'un yanı sıra geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Ezgjan Alioski de Merih'in yeni takım arkadaşlarından olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Merih Demiral#Al-Ahli

BAKMADAN GEÇME!