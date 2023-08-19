Merih Demiral resmen Al-Ahli'de! Türk futbol tarihine geçen yıllık maaş...

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İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu. Al-Ahli, milli futbolcumuzla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Geçen sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya 21 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, takımına 20 milyon euro kazandırarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

YILLIK 11 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Al-Ahli'ye 3 yıllık imza atan Merih Demiral'ın, yıllık 11 milyon eurodan 3 yıl sonunda 33 milyon euro kazanacağı belirtildi.

BİR TÜRK FUTBOLCUYA ÖDENEN EN BÜYÜK MAAŞ

11 milyon euro kazanacağı iddia edilen Merih Demiral, Türk futbol tarihinde en yüksek yıllık maaş kazanan futbolcu oldu.

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SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEN İKİNCİ TÜRK

Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden ikinci Türk futbolcu olacak. Berat Özdemir, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al-Ettifaq'ta forma giyiyor.

YILDIZLARLA TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Merih Demiral'ın yeni takımı Al-Ahli bu yaz dev transferler yaptı. Edouard Mendy, Roger Ibanez, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessie ve Roberto Firmino'un yanı sıra geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Ezgjan Alioski de Merih'in yeni takım arkadaşlarından olacak.