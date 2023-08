Hollanda'dan Fenerbahçe-Twente yorumu: 'İstanbul'a nasıl dayanacaklar? Çok zor...'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turu maçlarında Zimbru ve Maribor’u eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda Hollanda’nın önemli ekiplerinden Twente ile karşılaşacak.

İlk maçı İstanbul’da oynayacak olan sarı-lacivertliler, seyirci desteğiyle sahadan iyi bir skorla ayrılıp Hollanda’ya avantajlı gitmeye çalışacak.

Ön eleme turu maçlarında Hammarby ve Riga’yı saf dışı bırakan Twente, yeni teknik direktörü Joseph Oosting yönetiminde İstanbul’da puan arayacak. İstanbul’daki ilk maç öncesi Hollandalı gazeteciler, iki ekibin kadro potansiyeliyle ilgili açıklamalarda bulunurken, tur şansı için de yorumlarını aktardı.

“FENERBAHÇE’NİN KADROSUNDA ÇOK FAZLA TECRÜBELİ OYUNCU VE GENÇ YETENEK VAR”

Wilco Louwes (1TWENTE):

Her futbolsever bilir ki Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük üç kulübünden biridir. Süper Lig'deki son şampiyonluklarının üzerinden uzun bir süre geçmiş olabilir ama Fenerbahçe her zaman şampiyonluğun favorilerinden biri olacaktır. Özellikle bu sezon Fenerbahçe'nin potansiyelinin büyük olacağını düşünüyorum çünkü kulüp bu yaz tecrübeli oyuncuları transfer etmek için çok para harcadı. Kadroda çok fazla tecrübeli oyuncu ve genç yetenek var. Dzeko, kariyerinin son dönemlerinde olabilir ama geçen hafta sonu Gaziantep maçında bile hala büyük bir forvet olduğunu gösterdi. Ayrıca Ryan Kent, Szymanski ve Fred gibi harika oyuncular da var. FC Twente taraftarları ise Dusan Tadic ve Jayden Oosterwolde'yi yeniden görmek istiyor. Tadic, Premier Lig'de Southampton'a transfer olmadan önce Enschede'de iki harika sezon geçirdi. Oosterwolde ise FC Twente akademisinde yetenekli genç bir oyuncuydu ve ilk profesyonel maçına 2020 yılında burada çıktı. Daha önce Fenerbahçe'nin maçlarını ve Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki videoları izlemiştim. Bence Türkiye'de özellikle Fenerbahçeli taraftarlar gerçekten tutkulu. Galatasaray'a karşı oynanan derbideki ambiyans Hollanda'da görmediğimiz bir şey. Ama yine de FC Twente, ülkemizdeki en tutkulu fanatik taraftarlardan birine sahip. Fenerbahçe ile Twente arasındaki son maç uzun zaman önceydi. O zamanlar FC Twente gelmiş geçmiş en iyi dönemini yaşıyordu. O sezon ulusal şampiyonluğu kazanmışlardı. Şu anda FC Twente 2018'de küme düştükten sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birini atlattı. Her iki stadyumda da harika bir ambiyansta iki maç bekliyorum. Fenerbahçe kazanmak için favori olacak ama FC Twente İstanbul'da çok fazla zarar görmezse her şeyin olabileceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

“RAKİPLER İÇİN İSTANBUL’DA OYNAMAK ZOR, TWENTE’NİN OYUNCULARI DA BUNU BİLİYOR”

Jesper Langbroek (SOCCERNEWS.NL):

Bana göre favori Fenerbahçe. Fenerbahçe, eleme turlarındaki tüm takımlar arasında FC Twente'nin karşılaşabileceği en zor rakiplerden biri. Fenerbahçe, zor yıllar geçirdi ama geçen sezon Avrupa Ligi'nde son on altıya kaldılar ve Türkiye'de ikinci oldular. Ayrıca bu yaz çok para vererek yeni oyuncular aldılar, bu yüzden çok kaliteli olmalarını bekliyorum. FC Twente, yeni bir takım kurma sürecinde. Kulüp bu yaz bazı önemli oyuncularını (oyun kurucu Ramiz Zerrouki ve kanat oyuncuları Václav Cerny ve Virgil Misidjan) kaybetti ve antrenör değişikliğine gitti.

Haberin Devamı

Yeni antrenör Joseph Oosting, güçlü takımlar kurma becerisiyle tanınıyor ancak Twente'nin sezonun bu kadar erken bir döneminde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı bu büyük maça hazır olup olmadığı merak konusu. Naci Ünüvar, hücumda kilit bir oyuncu olmalı. Naci Ünüvar, Ajax'tan kiralık gelen bir kanat oyuncusu, Türk asıllı ve geçen yıl Trabzonspor'da kiralıktı ama orada fazla oynamadı. Fenerbahçe'ye karşı başlayıp başlamayacağı kesin değil ama yedek olarak bile tehlike yaratabilir. Normalde Ricky van Wolfswinkel Twente için gol atmaya çalışan forvet oyuncusu olacak. Fenerbahçe'nin kadrosunda birçok güçlü oyuncu var. Edin Dzeko'nun niteliklerini herkes biliyor. Dzeko, genç değil ama her zaman ve her yerde gol atabilir. FC Twente'nin savunması onu bir an bile gözden kaçırmamalı. Twente'nin Lars Unnerstall gibi tecrübeli bir kalecisi var. Unnerstall, çok az hata yapıyor ve takımın arkasında sakinlik yaratmaya yardımcı oluyor. Fenerbahçe'nin bu yaz Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ile anlaşması çok şey anlatıyor. Tadic, Ajax'ın kaptanıydı ve geçen sezon Eredivisie'nin en iyi oyuncusuydu. Szymanski ise şampiyon olan Feyenoord'da çok önemli bir oyuncuydu. Yani aslında Fenerbahçe Eredivisie'nin en iyi iki oyuncusunu kadrosuna kattı. FC Twente için onlarla rekabet etmek zor olacak.

Haberin Devamı

Tadic için Hollanda'dan ayrıldıktan hemen sonra eski kulübü FC Twente'ye karşı oynamak özel olacak. O kulüpte oynadığı dönemde çok popülerdi ama son yıllarda Twente'den çok Ajax için bir ikon haline geldi. Yine de taraftarlar tarafından olumlu bir şekilde karşılanacağını düşünüyorum. Hollanda'da ayrıca FC Twente'nin akademisinde yetişen Jayden Oosterwolde ve kariyerine Hollanda'da başlayıp Türkiye'de büyük bir oyuncu haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da dikkatle izliyoruz. Türk taraftarlar, Hollanda'da çok fanatik ve tutkulu olarak bilinirler. İstanbul'daki stadyumlarda atmosfer her zaman çok etkileyicidir. Rakipler için orada oynamak zor, Twente'nin oyuncuları da bunu biliyor. Asıl soru, baskı altında hata yapıp yapmayacakları ya da atmosferden enerji ve motivasyon alıp almayacakları. Hollanda'da FC Twente'nin taraftarları takımı yoğun bir şekilde desteklemeleriyle ünlü. Enschede'deki stadyum, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan biraz daha küçük ama Hollanda standartlarına göre yoğun bir atmosfere sahip. Fenerbahçe ve FC Twente'nin 2009 yılında birbirleriyle oynamış olmalarının çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. FC Twente'nin İstanbul'daki o maçı kazanması büyük bir sürprizdi ama o takımdan geriye hiçbir şey kalmadı. Takip eden yıllarda kulüp mali sorunlar yaşadı, küme düştü ve her şeye yeniden başlamak zorunda kaldı. Şimdi, birkaç zor yılın ardından Twente, iyi yönetim, taraftar ve sponsorların desteği sayesinde Hollanda'nın ilk 5'ine geri döndü.

Haberin Devamı

“TWENTE’NİN BİRÇOK GENÇ OYUNCUSU VAR, İSTANBUL’DAKİ COŞKUYA NASIL DAYANACAKLAR?”

Leon ten Voorde (TUBANTİA):

Fenerbahçe ve Twente arasındaki farklar çok büyük. Sadece bütçelere bakın. Fenerbahçe bu yaz 50 milyon değerinde yeni oyuncu aldı. FC Twente'nin toplam bütçesi ise 35 milyon. FC Twente, henüz kadrosunu tamamlamadı, hala iki kanat ve bir orta saha oyuncusu arıyor. Fenerbahçe’nin kadrosu, Hollanda geçmişine sahip birçok ünlü oyuncunun da yer aldığı büyük bir yıldızlar geçidi. Jayden Oosterwolde, FC Twente altyapısında yetişti. Bu da bu karşılaşmayı ekstra özel kılıyor. İstanbul’a 3 kez gittim. Bir kez Şampiyonlar Ligi için, bir kez Hollanda Milli Takımıyla ve 2009'da FC Twente’nin Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza attığında oradaydım. Dünyanın dört bir yanındaki Türk taraftarların çok tutkulu olduğu biliniyor. Tribünlerdeki yoğunluk faktörü de perşembe günü kesinlikle önemli bir rol oynayacak. FC Twente'nin birçok genç oyuncusu var, bu yüzden asıl soru bu coşkuya nasıl dayanacakları. FC Twente, 2009’da Fenerbahçe’yle karşılaştığında o zamanlar Hollanda Ligi’nde zirveye oynayan bir takımdı ve hatta o sezon tarihinde ilk kez şampiyon olacaktı. O zamanki takım çok tecrübeliydi, şimdiki takım ise kurulmakta olan bir takım.