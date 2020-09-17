MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor’a milli gurur! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...
GeriFutbol Menemenspor’a milli gurur! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Menemenspor’a milli gurur! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor’a milli gurur! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...
Abone Olgoogle-news

TFF 1inci Lig’de sezona Altınordu yenilgisiyle başlayan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, genç oyuncusu Murat Alkatmış’ın U19 Milli Takımı’na davet edilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Murat’ın ay-yıldızlıların 8 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna çağrıldığını belirterek, "Muratla gurur duyuyoruz. Orada kendini gösterecektir. Murat çok yetenekli bir futbolcu. Süper Lig’de de talipleri var. Menemenspor olarak gençlerimizin üzerine titriyoruz. Murat gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıracağız" diye konuştu.

Murat’ın adı daha önce transferde Fenerbahçe ile anılmıştı.

 

Menemenspor’a milli gurur Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle