Menemenspor’a milli gurur! Adı Fenerbahçe ile anılmıştı...

Teknik direktör Cenk Laleci, Murat’ın ay-yıldızlıların 8 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna çağrıldığını belirterek, "Muratla gurur duyuyoruz. Orada kendini gösterecektir. Murat çok yetenekli bir futbolcu. Süper Lig’de de talipleri var. Menemenspor olarak gençlerimizin üzerine titriyoruz. Murat gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıracağız" diye konuştu.

Murat’ın adı daha önce transferde Fenerbahçe ile anılmıştı.

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