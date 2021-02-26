Menemenspor TD Ümit Karan: "Çıkışa geçeceğimizi biliyorduk..."

Rakibini ikinci yarıda Mohamed’le bulduğu golle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez 2de 2 yaptı.

İki maçta topladığı 6 puanla 26 puana ulaşıp düşme hattına 7 puan fark atan İzmir temsilcisi rahat bir nefes alırken, teknik direktör Ümit Karan takımının fark yaratmaya başladığını söyledi.

Düşme stresinden uzaklaştıklarını ifade eden Karan, "Altınordu galibiyetinin ardından üst üste yenilgiler almıştık. Ancak bu bizi yıldırmadı. Çıkışa geçeceğimizi biliyorduk. İyi bir takımız ve bunu sahaya yansıtmaya başladık. Bursaspor maçı zorlu geçti ancak kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Seriyi sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde Beypiliç Boluspor maçı var. Onlar da bizim önemli rakiplerimizden biri. Bu maçı da kazanıp daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz" dedi.

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