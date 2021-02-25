Bursaspor 0-1 Menemenspor
TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Menemenspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Altan, Nurettin Dinçer Demir
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün (Dk. 82 Taha Altıkardeş), Furkan Emre Ünver, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk. 61 Abdullah Tazgel), Çağatay Yılmaz (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Batuhan Kör (Dk. 73 Berat Altındiş), Burak Kapacak
Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Tayfun Aydoğan (Dk. 87 Ömer Şahbaz), Adamu, Muhammed (Dk. 87 Yusuf Talum), Traore (Dk. 56 Ba), Mehmet Aytemiz (Dk. 55 Emre Batuhan Adıgüzel), Okan Yılmaz (Dk. 56 Zenke)
Gol: Dk. 51 Muhammed (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 76 Tuğbey Akgün, Dk. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)