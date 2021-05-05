Menajer Ahmet Bulut'tan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.

Başarılı futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Bulut, Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gideceğine yönelik iddiaları yalanladı ve "Dorukhan için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Fenerbahçe haberleri %100 yalan, Dorukhan sadece Beşiktaş’ın şampiyonluğunu odaklandı" şeklinde konuştu.

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