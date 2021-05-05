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GeriFutbol Menajer Ahmet Bulut'tan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için Fenerbahçe açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2021 - 23:29 | Son Güncelleme:

Menajer Ahmet Bulut'tan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için Fenerbahçe açıklaması!

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Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz için menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. Menajer Bulut, milli oyuncunun Fenerbahçe'yle anlaştığı iddialarına yanıt verdi.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.

Başarılı futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Bulut, Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gideceğine yönelik iddiaları yalanladı ve "Dorukhan için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Fenerbahçe haberleri %100 yalan, Dorukhan sadece Beşiktaş’ın şampiyonluğunu odaklandı" şeklinde konuştu.

Menajer Ahmet Buluttan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için Fenerbahçe açıklaması

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