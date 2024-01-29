Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

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Fenerbahçe Opet’in yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Sultanlar Ligi’ne dönemiyor. Çin Ligi’nde final serisi uzayan Tianjin Bohai Bank’ın oyuncusu Vargas, Türkiye’deki son transfer gününe yetişemiyor.

Vargas’ın takımı seri tarihini uzattı



Çin Kadınlar Voleybol Ligi’nde şampiyonu belirlemek için final serisi oynanıyor. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan ekip ise şampiyonluğunu ilan ediyor. Seride yer alan takımlardan biri ise Melissa Vargas’ın da formasını giydiği Tianjin Bohai Bank. Çin ekibi final serisinin ilk maçında mağlup oldu, ikinci maçında ise Shanghai’yi 3-0 yenerek final serisindeki skoru 1-1 yaptı. Tianjin’in bu galibiyeti ile Çin Ligi’ndeki final serisi 3 Şubat’a uzadı. Çin Kadınlar Voleybol Ligi’nde şampiyonu belirlemesi beklenen diğer iki maç 30 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde oynanacak. Eğer bu maçlar sonucunda da takımlar arasında 2-2’lik bir beraberlik oluşursa seri 6 Şubat’a uzayacak ve şampiyon final maçında belli olacak.

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Çin’de seri uzadı, Fenerbahçe, Vargassız kaldı



Voleybol Plus'ın haberine göre; Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet transferinde Çin Ligi engeline takıldı. Eğer Vargas’ın ekibi final serisinde aldığı galibiyeti almasaydı ve 3 maçı da üst üste kaybetseydi Çin Ligi’nde son tarih 30 Ocak olacaktı. Böylece Vargas, Türkiye’deki son transfer tarihi olan 31 Ocak’a yetişiyordu. Şu anda Çin Ligi’nde final serisi en erken 3, en geç ise 6 Şubat’ta bitecek bu durumda ise Melissa Vargas transfer piyasasına en erken 3, en geç 7 Şubat’ta girebilecek. Bu tarihler ise 31 Ocak’taki son transfer gününe yetişmiyor.

Fenerbahçe’de Vargas tehlikesi



Volley News’ten Alessandro Garotta’nın aktardığı bilgilere göre ise Melissa Vargas’ın bu durumu zaten bir süredir biliyordu ve genel görüş Fenerbahçe Opet’in Türkiye Voleybol Federasyonu ile muafiyet konusunda müzakere etmeye çalışacağı yönündeydi. Çünkü Vargas, milli takım için de çok önemli bir oyuncu. Ancak güncel olarak bu yönde bir girişim başlamış değil. Ayrıca, Sultanlar Ligi’ndeki diğer önde gelen kulüplerin konuya olumlu bakmayacağı da tahmin edilebilir. Bu yüzden Fenerbahçe, Vargas’ı Vodafone Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ndeki belirleyici maçlarda kullanamama riskiyle karşı karşıya.

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