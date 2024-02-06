Melissa Vargas, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü.

Voleybolcumuz Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek.