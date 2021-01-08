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GeriFutbol Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e dönüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e dönüyor!

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Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e dönüyor!
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve Almanya'da idmanlara devam eden Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

Sezonun ikinci yarısında lige damga vurmak isteyen Yeni Malatyaspor, transferde büyük oynuyor. Malatya ekibi, Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaştı. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor.

Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lige dönüyor

EKİCİ DE NETLEŞECEK
Yönetim ayrıca teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya da ofansif bir isim arayışındaydı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Mehmet Ekici’de karar kılındığı bildirildi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor. (Fanatik)

Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lige dönüyor

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