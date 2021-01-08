Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e dönüyor!

Sezonun ikinci yarısında lige damga vurmak isteyen Yeni Malatyaspor, transferde büyük oynuyor. Malatya ekibi, Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaştı. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor.

EKİCİ DE NETLEŞECEK

Yönetim ayrıca teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya da ofansif bir isim arayışındaydı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Mehmet Ekici’de karar kılındığı bildirildi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor. (Fanatik)

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