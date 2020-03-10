Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin kaderi yeni teknik direktörün elinde!

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için sözleşme yenileme konusunda henüz bir hamle yapmadı.

Geçtiğimiz dönemde Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmeleri uzatılmıştı fakat hala takımdaki 2 kritik oyuncu için bir girişimde bulunulmadı.

Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor.

Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. (Takvim)





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