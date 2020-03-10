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GeriFutbol Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin kaderi yeni teknik direktörün elinde!
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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin kaderi yeni teknik direktörün elinde!

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Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin kaderi yeni teknik direktörün elinde!
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin geleceği belirsizliğini koruyor. İki oyuncu hakkında nihai kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için sözleşme yenileme konusunda henüz bir hamle yapmadı.

Geçtiğimiz dönemde Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmeleri uzatılmıştı fakat hala takımdaki 2 kritik oyuncu için bir girişimde bulunulmadı.

Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor.

Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. (Takvim)

Mehmet Ekici ve Tolga Ciğercinin kaderi yeni teknik direktörün elinde

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