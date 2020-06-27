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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

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Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif
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Medipol Başakşehir'de koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza cuma günü yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 29'uncu hafta maçında yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


 


Medipol Başakşehirde koronavirüs testleri negatif


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