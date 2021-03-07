Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan galibiyet yorumu

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, düşme hattındaki takımlar arasında yapılan maçların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz grup birbirleriyle oynarken can havliyle mücadele ediyor. Bütün maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki takım da mutlaka kazanmak istiyordu. Telafinin azaldığı dönemde bu duygu daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı maçı daha fazla kontrol etmek amacındaydık, nispeten başarılı da odluk. Tehlike üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön vermeye başladı. İki takım da kazanmayı çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da son şampiyon Başakşehir takımının apoleti üstünde olmasından dolayı, oyuncu kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi."

Kadına şiddete de tepki gösteren Aykut Kocaman, "Ülkemizin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Hem dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak ise 6 puanlık bir maça çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanmayı çok istemiştik. Maçın içinde de bunu gösteren oyunumuz vardı. Rakibin zaaflarından faydalanmak istedik. Maçın başındaki kornerin dışında ve son dakikadaki yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Maçın kırılma anları var. O anlarda golü bulamadık. Direkten dönen topumuz var. Lima'nın net fırsatı var. Bunlardan birini atsaydık çok özlediğimiz 3 puanı alacaktık. İlk yarıda kapatmaya yönelik oynadık. İkinci yarı onları biraz daha üzerimize çekerek o boşlukları Ayite'nin girmesiyle değerlendirmeyi düşünüyorduk. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. İki maçtır futbolda var ama şanssızlık hep bizim başımıza geliyor. Talihsiz bir şekilde yenildik. Üzgünüz, herkesi üzdüğümüz için üzgünüz."

Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıya da değinen Altıparmak, "Şu andaki mevcut oyuncularımız bunlar. Çok çalışma yapıyoruz. Geçen hafta 6-7 net fırsat vardı. Çok fazla çalışıyoruz. Oyun anlamında da epey bir yere geldik. Takım olgusunu oluşturduk. Galibiyet gelmedikçe futbolcu üzerindeki stres artıyor. Hem oyun düzeni hem de golle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üretkenliği gole çevirip daha fazla gol atacağız. O galibiyetleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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