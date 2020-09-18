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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 20:20 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın tamamlayacak

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