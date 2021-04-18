Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında Ömer Ali Şahiner'le Caner Erkin arasında gerginlik

Medipol Başakşehir'i sarı lacivertliler karşısında müthiş bir golle öne geçiren Ömer Ali Şahiner ile Caner Erkin arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

İki futbolcu birbirinin üzerine yürürken araya giren Tolga Ciğerci, tartışmanın büyümesini önledi.

Öte yandan Aralık 2017'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ilk golünü atan Ömer Ali Şahiner, bu sezon ligdeki iki golünü de ceza sahası dışında kaydetti.

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