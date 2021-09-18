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Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Medipol Başakşehir Fenerbahçe Maçı#Süper Lig
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı. İşte, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 19 Eylül'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

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EV SAHİBİNDEN 2 EKSİK

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

 

 

 

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#Medipol Başakşehir Fenerbahçe Maçı#Süper Lig