Mbaye Diagne ile ilgili çarpıcı gerçek! Ücretinin %90’ını Galatasaray ödüyor

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Sezon başında Galatasaray’dan Vavacars Karagümrük’e gönderilen ve önceki gün sarı kırmızılı takıma bir gol atarak maçın 3-3 bitmesinde büyük pay sahibi olan Mbaye Diagne’nin yıllık ücreti ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı...

Sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcunun sözleşmesini feshedip Vavacars Karagümrük’e bedelsiz transferine izin verirken, ücretinin iki kulüp tarafından yarı yarıya paylaşılacağı bilgisini vermişti. Ancak Diagne’nin parasının yarısının değil, yaklaşık yüzde 90’ının Galatasaray tarafından ödendiği öğrenildi.

18 GOL 6 ASiST ÜRETTi

Karagümrük Kulübü’nün, Senegalli futbolcunun 2 milyon 400 bin Euro olan yıllık ücretinin sadece 250 bin dolarını karşıladığı, geri kalan 2 milyon 150 bin Euro’yu Galatasaray’ın ödediği belirtildi. Bu sezon Karagümrük formasıyla 27 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Diagne, ligde 18 gol, 6 asist, kupada 2 gol üretti.

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