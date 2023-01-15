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Mbaye Diagne, Haliç derbisini tribünden takip etti

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#Fatih Karagümrük#Mbaye Diagne#Süper Lig
Mbaye Diagne, Haliç derbisini tribünden takip etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 16:54

Cezası nedeniyle kadroda yer almayan Fatih Karagümrük’ün yıldız oyuncusu Mbaye Diagne, takımının Kasımpaşa ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’ya konuk oldu.

Bu sezon Süper Lig’de 10 gol atan ve takımının en golcü ismi olan Mbaye Diagne, takımının Kasımpaşa ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Senegalli santrfor, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan müsabakada sarı kart görmüş ve bu sezon 4. sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

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#Fatih Karagümrük#Mbaye Diagne#Süper Lig

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