Mbaye Diagne, Haliç derbisini tribünden takip etti

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’ya konuk oldu.

Bu sezon Süper Lig’de 10 gol atan ve takımının en golcü ismi olan Mbaye Diagne, takımının Kasımpaşa ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Senegalli santrfor, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan müsabakada sarı kart görmüş ve bu sezon 4. sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.