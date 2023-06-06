Mbaye Diagne ayrılığı açıkladı! "Tüm tekliflere açığım"

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Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon ligde 23 gol atarak gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Mbaye Diagne, İstanbul ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa maçı sonrası kulübe veda eden Senegalli golcü, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Tüm tekliflere açık olduğunu kaydeden Diagne, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'ye Kasımpaşa formasıyla transfer olan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olmuştu.