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Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun'a Avrupa'dan sürpriz talip

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#Transfer#Fenerbahçe#Serdar Dursun
Fenerbahçeli golcü Serdar Dursuna Avrupadan sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 18:20

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Serdar Dursun ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus döneminde gözden düşen ve Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin gerisinde kalan milli forvete Avrupa'dan talip çıktı.

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2020/21 sezonunda Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı Lacivertli ekipteki ilk sezonunda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve 37 resmi maçta 15 gol, 4 asistle oynayan Serdar, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Tecrübeli forvet, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası göreve gelen Jorge Jesus'un ise gözüne giremedi.

792 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 4 gol, 5 asist üreten, 792 dakika sahada kalabilen ve sadece 7 maçta ilk 11'de şans bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor.

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1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor.

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SAMSUNSPOR'UN TAKİBİNDE

Jorge Jesus'un sisteminde çok fazla süre alamayan milli forvetin, Portekizli teknik adamın takımda kalması halinde ayrılmak istediği öğrenildi. Bu konuda da 31 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibinin 11 yıllık hasreti dindirerek Süper Lig'e yükselen Samsunspor olduğu iddia edilyor. Hüseyin Eroğlu’nun da Milli golcüyü kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

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ADANA DEMİRSPOR'UN KAPISINDAN DÖNDÜ

Ligin özellikle ilk yarısında forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Mavi-Lacivertliler, yaz döneminde çok istediği Serdar Dursun için tekrar devreye girecek. Başkan Murat Sancak, Serdar konusunda bizzat görüşmelerde bulunmuş ancak uzlaşma zemini oluşmamıştı. devre arasında Mavi Şimşekler'in kapısından dönen Serdar'ın kesin ayrılık kararı sonrasında teklifleri nasıl değerlendireceği de merak konusu.

MACARİSTAN'DAN TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen geleceği merak konusu olan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros'un milli futbolcuyu transfer etmek istediğini duyurdu. Çok sayıda talibi olan Serdar’ın vereceği merak karar konusu oldu.

SERDAR DURSUN'A SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun'a bir talip daha açıktı. Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Mechelen, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Almanya ve Macaristan'dan sonra Belçika'dan da istenen Serdar'ın takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

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KARAR BEKLENİYOR

Belçika basınındaki haberlere göre; forvet arayışında olan Mechelen, Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'u transfer etmek istediğini iletti. Talipleri her geçen gün artan Serdar'ın kısa bir süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'yle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 25 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu, 4 gol atıp 5 asist katkısında bulundu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Serdar Dursun

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