Max Kruse'nin son hâli, görenleri şaşırttı

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2019-20 sezonunda Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse, yeni takımıyla çıktığı ilk maçtaki görüntüsünü görenleri hayrete düşürdü.
Geçtiğimiz ocak ayında Paderborn'dan ayrılarak futbolu bıraktığını açıklayan Max Kruse, sürpriz bir kararla Alman-Türk bölgesel lig kulübü BSV AL-Dersimspor'a transfer olmuştu.
Yeni takımı ile sahaya çıkan Alman futbolcunun son kilolu hali dikkat çekti.
Kruse'nin kullandığı korner vuruşunda BSV Al-Dersimspor maçta 1-0 öne geçse de rakip takım skoru penaltıdan 1-1'e getirdi ve takımlar birer puanla yetinmek zorunda kaldı.