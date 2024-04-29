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Max Kruse'nin son hâli, görenleri şaşırttı

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#Fenerbahçe#Max Kruse#BSV AL-Dersimspor
Max Krusenin son hâli, görenleri şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:12

Fenerbahçe'nin eski Alman futbolcusu Max Kruse, futbola 9. lig takımı BSV Al-Dersimspor forması ile geri döndüğünü duyurmuştu. Yeni takımıyla birlikte ilk maçına çıkan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

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2019-20 sezonunda Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse, yeni takımıyla çıktığı ilk maçtaki görüntüsünü görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz ocak ayında Paderborn'dan ayrılarak futbolu bıraktığını açıklayan Max Kruse, sürpriz bir kararla Alman-Türk bölgesel lig kulübü BSV AL-Dersimspor'a transfer olmuştu.

Yeni takımı ile sahaya çıkan Alman futbolcunun son kilolu hali dikkat çekti. 

Kruse'nin kullandığı korner vuruşunda BSV Al-Dersimspor maçta 1-0 öne geçse de rakip takım skoru penaltıdan 1-1'e getirdi ve takımlar birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

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#Fenerbahçe#Max Kruse#BSV AL-Dersimspor

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