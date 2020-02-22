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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Max Kruse derbi için skor verdi!

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Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde skor verdi.

Transfermarkt'ın konuğu olan Alman futbolcu, Avrupa'da bu hafta oynanacak kritik karşılaşmalar için skor tahmininde bulundu.

31 yaşındaki yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup edeceğini ifade etti.

Max Kruse derbi için skor verdi

Max Kruse'nin tahminleri şu şekilde:

Chelsea 2-2 Tottenham
Real Sociedad 1-1 Valencia
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund
Leicester City 1-3 Manchester City

Max Kruse derbi için skor verdi

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