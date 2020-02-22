Max Kruse derbi için skor verdi!

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde skor verdi.

Transfermarkt'ın konuğu olan Alman futbolcu, Avrupa'da bu hafta oynanacak kritik karşılaşmalar için skor tahmininde bulundu.

31 yaşındaki yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup edeceğini ifade etti.

Max Kruse'nin tahminleri şu şekilde:

Chelsea 2-2 Tottenham

Real Sociedad 1-1 Valencia

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund

Leicester City 1-3 Manchester City





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