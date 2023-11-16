Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya evlilik teklifi!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan Gente dergisine bir röportaj verdi.

"ŞİMDİLİK İYİYİM"

Hastalığımı artık herkes biliyor. Şimdilik iyiyim, tek parçayım. Bazen doğanın bilge olduğunu ve bu hastalıkla ailemden başka birinin değil de benim yüzleşmek zorunda kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Kibirli görünmek ya da üstesinden gelmişim gibi davranmak istemiyorum. Başlangıçta öyle bir darbe aldım ki sanki felç oldum. Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım.

Gözden Kaçmasın Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Galatasaray açıklaması Haberi görüntüle

"MAURO HEM BENİMLE VE HEM DE ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ"

Odamdan çıkmak istemiyordum. Sadece Mauro bana yemek getirmek için içeri girdi. Her şeyi benden önce fark edip ona göre davranıyordu. Benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hâlâ da öyle.

Haberin Devamı

"ANTRENMANDA ALARM KURUP BANA İLAÇLARIM İÇİN MESAJ GÖNDERİYORDU"

Bir gece klinikte uyandığımda onu sabahın erken saatlerinde löseminin tedavisini ve dünyada bu tedavinin yapılabileceği en iyi doktorları ve hastaneleri araştırırken buldum. Bu da Mauro'nun kim olduğunun en açık örneği. Bir antrenman seansının ortasında alarm kurarak bana 'İlaçlarını almayı unutma' mesajı gönderiyordu.

"BANA EVLİLİK TEKLİF ETTİ"

Birlikte geçirdiğimiz onca yılın ardından Mauro bana evlenme teklif etti! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Teklif çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık ama teklif almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de. Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum. Gerçek şu ki 23 Aralık'a kadar Roma - İstanbul rutinine devam edeceğim. Çünkü o gün Yıldızlarla Dans'ın son bölümü yayınlanacak. Yani kesin olan tek şey Noel'i Avrupa'da geçireceğimiz.

2014 YILINDA EVLENDİLER

Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, 2014 yılında evlenmişlerdi. Geçen yıl çiftin boşandıklarına dair iddialar çıkmıştı ancak resmiyet kazanmamıştı. Ünlü çiftin bu evlilikten iki kız çocukları var. Wanda Nara'nın Maxi Lopez ile evliliğinden de üç çocuğu bulunuyor.

Haberin Devamı