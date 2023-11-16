×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Galatasaray açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Uğur Çiftçi#Galatasaray
Sivasspordan Uğur Çiftçi ve Galatasaray açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 20:35

Sivasspor Kulübü adı Galatasaray ile anılan futbolcu Uğur Çiftçi ile ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Sivasspor’da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, adı Galatasaray ile anılan futbolcu Uğur Çiftçi, hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Karagöl basında Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Karagöl, “Futbolcumuz Uğur Çiftçi ile ilgili bugün medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ligde zorlu maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Uğur Çiftçi#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!