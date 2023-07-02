Mauro Icardi'den gece yarısı dikkat çeken paylaşım!

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Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve transferindeki belirsizlik süren Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı takımda kendisiyle özdeşleştiği gibi yeniden saçını sarıya boyatan Arjantinli yıldız, paylaşımında "Back to" notunu düştü.

WANDA NARA YANIT VERMEDİ

Geçtiğimiz gün Gente Magazine'e röportaj veren Nara “İcardi, İstanbul’da kalacak mı?” sorusuna “Bu cevaplanması zor bir soru” yanıtını vermişti.

GALATASARAY'A FFP MÜJDESİ

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain, Galatasaray'ı sevindirecek bir karar aldı.

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, kadrosundaki 3 oyuncuyla yolları ayıracak.

Haberde; Galatasaray'ın istediği Mauro Icardi ve Leandro Paredes'in dışında Julian Draxler'in de bu listede yer aldığı belirtilmişti.

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