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Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi

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#Galatasaray#Icardi#UEFA Avrupa Ligi
Mauro Icardi, UEFA Avrupa Liginde 2 ödüle aday gösterildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 13:46

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sparta Prag maçında sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülü için aday gösterildi. Icardi'nin attığı gol de haftanın golüne aday listesinde yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar tamamlanırken, haftanın oyuncusu adayları da belli oldu. Galatasaray'ın sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynadığı maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyerek galibiyetin mimarlarından olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, adaylar arasında yer aldı.

Icardi dışında Milan'dan Ruben Loftus-Cheek, Karabağ'dan Abdellah Zoubir ve Benfica'dan da Angel Di Maria aday gösterildi.

30 yaşındaki futbolcunun Sparta Prag'a attığı gol de haftanın golüne de aday gösterildi. Listede ayrıca Milan'dan Rafael Leao, Sparta Prag'dan Preciado ve Shakhtar Donetsk'ten de Eguinaldo bulunuyor.

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#Galatasaray#Icardi#UEFA Avrupa Ligi

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