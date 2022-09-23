Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında dikkat çeken detay! Tüm mal varlığı...

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında dikkat çeken detay Tüm mal varlığı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 19:55

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın birlikteliği sona erdi.

Haberin Devamı

Wanda Nara, Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.

Arjantinli yıldızla beraber İstanbul'a gelen eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığı duyururken ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu.

TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdi ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı.

Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray idmanında gözler Icardideydi Wanda Naradan ayrılınca...Galatasaray idmanında gözler Icardi'deydi! Wanda Nara'dan ayrılınca...Haberi görüntüle

WANDA NARA'NIN AYRILIK AÇIKLAMASI:

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

Haberin Devamı

2021 YILINDA DA AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI

2021’in sonunda Wanda Nara, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu açığa çıkan Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamıştı. Arjantinli oyuncunun sosyal medya üzerinden özür dilemesi sonrası çift tekrar bir araya gelmişti. Bu olaydan bir süre sonra ise Arjantin basınında Wanda Nara’nın, Icardi’nin korumasıyla bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Juan Matanın forma numarası belli olduGalatasaray'da Juan Mata'nın forma numarası belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin