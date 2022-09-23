Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray idmanında gözler Icardi'deydi! Wanda Nara'dan ayrılınca...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 13:49

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haberin Devamı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde duruldu.
Antrenmanda milli takımlarında olan futbolcular yer almadı.

İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de takip etti.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

GÖZLER ICARDI'DEYDİ

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında gözler Mauro Icardi'nin üzerindeydi. Wanda Nara'nın dün akşam ayrıldıklarını açıklamasının ardından sabah antrenmana çıkan Arjantinli yıldızın hareketleri basın mensuplarında takip edildi.

Gözden Kaçmasın

Wanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladıWanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı!Haberi görüntüle

Galatasaray idmanında gözler Icardideydi Wanda Naradan ayrılınca...

Haberin Devamı

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI D-SMART'TA

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray'ın, yarın evinde İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO’da yayınlanacak.

Okan Buruk yönetiminde transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor’u hazırlık maçında Nef Stadyumunda konuk edecek. Yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.

Transferin son gününde 5 önemli ismi kadrosuna katan ve milli arayı en iyi şekilde değerlendirme arzusundaki Galatasaray’da Icardi, Mata gibi yıldızların performansı merak edilirken, İstanbulspor’da Süper Ligde oynadığı ve beraberlikle noktaladığı Beşiktaş maçındaki görüntüsüyle göz doldurmuştu.

24 Eylül Cumartesi saat 18.15’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta Maça Doğru özel programıyla başlayacak yayınlar, 19.00’da Galatasaray - İstanbulspor maçı ile devam ederken, karşılaşma sonrasında röportajlar ve yorumlar olacak. Aykut Aydın’ın anlatımda olacağı mücadeleyi Orhan Uluca yorumlayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara

BAKMADAN GEÇME!

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara

BAKMADAN GEÇME!

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara