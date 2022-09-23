Galatasaray idmanında gözler Icardi'deydi! Wanda Nara'dan ayrılınca...

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde duruldu.

Antrenmanda milli takımlarında olan futbolcular yer almadı.



İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de takip etti.



Galatasaray, yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

GÖZLER ICARDI'DEYDİ

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında gözler Mauro Icardi'nin üzerindeydi. Wanda Nara'nın dün akşam ayrıldıklarını açıklamasının ardından sabah antrenmana çıkan Arjantinli yıldızın hareketleri basın mensuplarında takip edildi.

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GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI D-SMART'TA

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray'ın, yarın evinde İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO’da yayınlanacak.



Okan Buruk yönetiminde transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor’u hazırlık maçında Nef Stadyumunda konuk edecek. Yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.



Transferin son gününde 5 önemli ismi kadrosuna katan ve milli arayı en iyi şekilde değerlendirme arzusundaki Galatasaray’da Icardi, Mata gibi yıldızların performansı merak edilirken, İstanbulspor’da Süper Ligde oynadığı ve beraberlikle noktaladığı Beşiktaş maçındaki görüntüsüyle göz doldurmuştu.



24 Eylül Cumartesi saat 18.15’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta Maça Doğru özel programıyla başlayacak yayınlar, 19.00’da Galatasaray - İstanbulspor maçı ile devam ederken, karşılaşma sonrasında röportajlar ve yorumlar olacak. Aykut Aydın’ın anlatımda olacağı mücadeleyi Orhan Uluca yorumlayacak.