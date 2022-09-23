Wanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı!

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Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın birlikteliği sona erdi.

Arjantinli yıldızla beraber İstanbul'a gelen eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından sürpriz gelişmeyi duyurdu.

29 yaşındaki golcünün aynı zamanda menajerliğini yapan Nara, Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte Wanda Nara'nın paylaşımında yer alan ifadeler;

Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum