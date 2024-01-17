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Mauro Icardi, Galatasaray'ın Trabzonspor maçına maske ile çıkacak

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Trabzonspor
Mauro Icardi, Galatasarayın Trabzonspor maçına maske ile çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 11:31

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

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Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı.

22:30'DA İSTANBUL'DA

Bu akşam 22.30 gibi İstanbul’a dönecek olan Icardi’nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.

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Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon’a gidecek.

21 Ocak Pazar günü 19.00’da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

4 MAÇ KAÇIRDI

Icardi; Süper Lig’de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Trabzonspor

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