Mauricio Lemos: Barcelona'dan teklif geldi ama gençtim, gitmedim
Kariyeri boyunca oynadığı bazı kulüplerde mental olarak hazır olmadığı için forma şansı bulamadığını belirten Uruguaylı stoper “Artık her anlamda hazırım. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, geçmişte Barcelona’dan teklif aldığını ancak o dönem Katalan ekibinde fazla forma şansı bulacağına inanmadığı için bu teklifi reddettiğini söyledi.
Topuk Yaylası’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uruguaylı stoperin açıklamalarından satır başları şöyle:
LUGANO İLE KONUŞTUM
- Kulübü iyi tanıyorum. Çocukluğumdan bu yana Türk futbolunu takip ediyorum. Diego Lugano ile konuştum. Kendisi Uruguay’da bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi..
- Futbol karmaşık bir spor. Daha önce Defensor, Rubin Kazan ve Sassuolo’da mental olarak hazır olmadığım zamanlarda yeteri kadar forma giyemedim.
- İspanya 2. Ligi’ndeki Las Palmas’a transfer oldum çünkü tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamam gerekiyordu. Şu an her anlamda hazırım.
FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİM ÇÜNKÜ...
- Barcelona’dan teklif almıştım fakat o zaman çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Hayat böyledir, bazen böyle kararlar verirsiniz.
- Fenerbahçe çok büyük takım. Burada oynamak için her şeyden biraz olması gerekiyor. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum.
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