Mauricio Lemos: Barcelona'dan teklif geldi ama gençtim, gitmedim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, geçmişte Barcelona’dan teklif aldığını ancak o dönem Katalan ekibinde fazla forma şansı bulacağına inanmadığı için bu teklifi reddettiğini söyledi.

Topuk Yaylası’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uruguaylı stoperin açıklamalarından satır başları şöyle:

LUGANO İLE KONUŞTUM



- Kulübü iyi tanıyorum. Çocukluğumdan bu yana Türk futbolunu takip ediyorum. Diego Lugano ile konuştum. Kendisi Uruguay’da bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi..

- Futbol karmaşık bir spor. Daha önce Defensor, Rubin Kazan ve Sassuolo’da mental olarak hazır olmadığım zamanlarda yeteri kadar forma giyemedim.

- İspanya 2. Ligi’ndeki Las Palmas’a transfer oldum çünkü tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamam gerekiyordu. Şu an her anlamda hazırım.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİM ÇÜNKÜ...



- Barcelona’dan teklif almıştım fakat o zaman çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Hayat böyledir, bazen böyle kararlar verirsiniz.

- Fenerbahçe çok büyük takım. Burada oynamak için her şeyden biraz olması gerekiyor. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum.

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