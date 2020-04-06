Marvelous Nakamba için Trabzonspor'a transfer müjdesi!

Karadeniz temsilcisi John Obi Mikel'in ayrılığı sonrası Trabzonspor 3 ismi gündemine almıştı. Ante Palaversa ve Frank Boya'ya göre potansiyeli çok daha yüksek olan Marvelous Nakamba'yı isteyen bordo-mavililer oyuncunun maliyetini kara kara düşünüyordu. Bonservisi Premier Lig'de küme düşme hattındaki Aston Villa'da olan Zimbabwe'li futbolcu için kulübü 10 milyon euro'luk bir rakam belirlemişti. Trabzonspor kiralama formülünü düşünüyor. Oyuncuyla da temaslar olumlu.

HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR



Fırtına'nın kanca attığı Marvelous Nakamba, Zimbabwe'nin Zimeye gazetesinden Fair Dziva'ya konuştu. Dziva "Nakamba'nın en büyük hayallerinden biri Premier Lig'de oynamaktı. Bunu gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermek istediğini söyledi. Bunu gerçekleştirebileceği bir takıma gitmeyi çok istiyor" ifadelerini kullandı. Aston Villa, ligde 1 maç eksiğiyle küme düşme hattında. Championship'e gerilemeleri durumunda birçok önemli oyuncusuyla yolları ayıracak.

ALLAFRICA: ASTON VILLA TÜM TEKLİFLERİ DİNLİYOR



Dünyanın dört bir köşesinde Afrikalı oyuncularla ilgili haberler paylaşan AllAfrica sitesi de Trabzonspor'un Marvelous Nakamba transferinde şanslı olduğunu duyurdu. Haberde "Küme düşme hattındaki Aston Villa şimdiden bazı oyuncuları için teklifleri dinliyor. Bunlardan biri de Nakamba" ifadeleri kullanıldı. (Sabah)





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