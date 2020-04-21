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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Martin Skrtel Fenerbahçe davasını kazandı

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Martin Skrtel Fenerbahçe davasını kazandı
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Fenerbahçe küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 4 taksidini alamayınca FIFA'ya başvurmuştu.

Fenerbahçe küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 4 taksidini alamayınca FIFA'ya başvurmuştu.

Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon Euro almaya hak kazandı. Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti. (Sabah)

 

Martin Skrtel Fenerbahçe davasını kazandı

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