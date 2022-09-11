Marsilya'nın kazandığı maçta Igor Tudor rekor kırdı

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Fransa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Marsilya, sahasında Lille'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Marsilya'nın galibiyet gollerini 12. dakikada Ismaily, 26. dakikada Alexis Sanchez ve 61. dakikada Samuel Gigot kaydetti.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.
Ligde 7 maç sonunda 19 puana ulaşan Marsilya'da Hırvar Teknik Direktör Igor Tudor, kulübün en iyi lig başlangıcını yaparak rekorun sahibi oldu.
Marsilya'nın son 7 maçı:
Reims 4-1
Brest 1-1
Nantes 2-1
Nice 3-0
Clermont 1-0
Auxerre 2-0
Lille 2-1