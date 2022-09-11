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Marsilya'nın kazandığı maçta Igor Tudor rekor kırdı

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#Marsilya#Ligue 1#Tudor
Marsilyanın kazandığı maçta Igor Tudor rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 01:00

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya, sahasında Lille'i 2-1 mağlup etti ve 6. galibiyetini aldı.

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Fransa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Marsilya, sahasında Lille'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Marsilya'nın galibiyet gollerini 12. dakikada Ismaily, 26. dakikada Alexis Sanchez ve 61. dakikada Samuel Gigot kaydetti.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Ligde 7 maç sonunda 19 puana ulaşan Marsilya'da Hırvar Teknik Direktör Igor Tudor, kulübün en iyi lig başlangıcını yaparak rekorun sahibi oldu.

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Marsilya'nın son 7 maçı:

Reims 4-1

Brest 1-1

Nantes 2-1

Nice 3-0

Clermont 1-0

Auxerre 2-0

Lille 2-1

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#Marsilya#Ligue 1#Tudor

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