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La Liga'daki Cadiz - Barcelona maçında üzücü olay! Taraftar kalp krizi geçirdi

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#Barcelona#Cadiz#La Liga
La Ligadaki Cadiz - Barcelona maçında üzücü olay Taraftar kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 21:51

İspanya La Liga'da oynanan Cadiz - Barcelona karşılaşması bir taraftarın rahatsızlanması sonucu 82. dakikada durdu.

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La Liga'nın 5. haftasında Barcelona'nın Cadiz'e konuk olduğu karşılaşmada üzücü bir olay yaşandı.

Müsabaka 2-0 Barcelona'nın üstünlüğü ile devam ederken Cadiz tribünlerinden bir taraftar kalp krizi geçirdi.

Karşılaşmanın hakemi hemen oyunu durdururken sağlık görevlileri tribündeki taraftara müdahale etti. 

İki takım oyuncuları büyük üzüntü yaşarken Cadiz kalecisi Jeremias Ledesma, hızlı müdahale için tribündeki sağlıkçılara defibrilatörü (Şok cihazı) götürdü. 

Bir süre oyuncular sahada beklerken müsabakanın hakemi her iki takımı da soyunma odasına gönderdi. 

Sağlık sorunu yaşayan taraftar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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#Barcelona#Cadiz#La Liga

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