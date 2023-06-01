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Marsilya'da Igor Tudor ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Güncelleme Tarihi:

#Marsilya#Igor Tudor#Juventus
Marsilyada Igor Tudor ile yollar ayrıldı Yeni adresi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 13:21

Fransa Ligue 1'de sezonu 3. tamamlamayı garantileyen Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı.

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Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı a çalıştıran Igor Tudor, sezon başında Marsilya'nın başına geçmişti. Ligde sezounu PSG ve Lens'in arkasında 3. sırada tamamlayan Marsilya'da Hırvat teknik direktör için karar verildi. L'Equipe'in haberine göre Tudor ile yollar ayrıldı. Haberde ayrılık kararını Tudor'un aldığı ifade edildi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Igor Tudor'lu Marsilya, çıktığı 47 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Tudor'un oyuncularla arasında dönem dönem krizler yaşandığı yönünde haberler çıkmıştı.

JUVENTUS İDDİALARI...

Igor Tudor'un, eski takımı JUVENTUS'un başına geçebileceği yazılıyor. 45 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2020/21 sezonunda Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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#Marsilya#Igor Tudor#Juventus

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