Marsilya hocası Sampaoli'den Galatasaray açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Konyadan sonra bir ilde daha görüldü İlk defa olduKonya'dan sonra bir ilde daha görüldü! 'İlk defa oldu'#Karaman
Aşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyorAşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyor!#Koronavirüs
Büşranın akılalmaz ölümü Karar sonrası aile sinir krizi geçirdiBüşra'nın akılalmaz ölümü! Karar sonrası aile sinir krizi geçirdi#Hanife Büşra Konyar
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Altınlarla kayıplara karıştı Kuyumcunun önüne akın ettilerAltınlarla kayıplara karıştı! Kuyumcunun önüne akın ettiler#ANKARA
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Marsilya hocası Sampaoli'den Galatasaray açıklaması

#Marsilya#Jorge Sampaoli#Galatasaray
Marsilya hocası Sampaoliden Galatasaray açıklaması

Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Jorge Sampaoli'nin Galatasaray öncesi açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray maçı bizim için hayati, bu turnuva için hayati. Bir önceki maçın analizini yapmak için zamanımız yok. Galatasaray maçına odaklanmalı ve önümüze bakmalıyız. Galatasaray konusunda yaptığım analizlerde, oyunu alışılandan farklı şekilde kurduklarını fark ettim. Topsuz olarak da oldukça fiziki bir oyunları var. Bu, bizim için maçı zorlaştıracak."

Cengiz Ünder: Fatih Terimin bendeki yeri çok ayrı

İlgili Haber:Cengiz Ünder: Fatih Terim'in bendeki yeri çok ayrı

"ACI ÇEKERİZ"

Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor. Lens ile oynadığımız maçta bizim oyun kurmamıza izin verilmedi. 3 tane gol şansı yakaladıktan sonra çok fazla top kayıpları yaptık. Yarın bunları göz önüne almalıyız yoksa Lens maçında olduğu gibi acı çekeriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marsilya#Jorge Sampaoli#Galatasaray