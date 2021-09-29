Marsilya hocası Sampaoli'den Galatasaray açıklaması

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Jorge Sampaoli'nin Galatasaray öncesi açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray maçı bizim için hayati, bu turnuva için hayati. Bir önceki maçın analizini yapmak için zamanımız yok. Galatasaray maçına odaklanmalı ve önümüze bakmalıyız. Galatasaray konusunda yaptığım analizlerde, oyunu alışılandan farklı şekilde kurduklarını fark ettim. Topsuz olarak da oldukça fiziki bir oyunları var. Bu, bizim için maçı zorlaştıracak."

"ACI ÇEKERİZ"

Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor. Lens ile oynadığımız maçta bizim oyun kurmamıza izin verilmedi. 3 tane gol şansı yakaladıktan sonra çok fazla top kayıpları yaptık. Yarın bunları göz önüne almalıyız yoksa Lens maçında olduğu gibi acı çekeriz.