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Son Dakika: Cengiz Ünder: Fatih Terim'in bendeki yeri çok ayrı

#Galatasaray#Cengiz Ünder#Marsilya
Son Dakika: Cengiz Ünder: Fatih Terimin bendeki yeri çok ayrı

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Fransa Ligue ekiplerinden Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz Ünder'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Önemli olan sahada ne yapacağımız. Kazanmak istiyoruz. Milli Takım konularıyla ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Yarınki maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Her şey için hayırlısı demek istiyorum."

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"Son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan birisi Marsilya'da oynamak. Milik'in dönmesi bizim açımızdan iyi. Önemli bir futbolcu. Napoli'de oynarken onunla karşılaşmıştık. Sahada onunla oynamaktan keyif alıyorum. Umarım tekrar sakatlık yaşamaz."

"Fatih Hoca, beni Milli Takım'a ilk çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı. Genç yaşta bana güvendi ve kadroya aldı. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok iyi hazırladım. Sahaya çıkarak elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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#Galatasaray#Cengiz Ünder#Marsilya