Marketa Vondrousova, Serena Williams'tan sonra bir ilki başardı! Antrenörü dövme yaptırmak zorunda...

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Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’da şampiyon Marketa Vondrousova oldu. Finalde, 6 numaralı seribaşı olan Tunuslu Ons Jabeur’u 6-4’lük iki setle yenen Çek sporcu, Wimbledon’da son 60 yılda seri başı olmadan şampiyonluğa ulaşan ilk kadın tenisçi oldu. 2019 Fransa Açık finalinde Ashleigh Barty’ye kaybeden 24 yaşındaki sporcu böylece kariyerinin ilk grand slan şampiyonluğunu yaşadı. Ons Jabeur ise üst üste ikinci Wimbledon finalini kaybetti.

SERENA WILLiAMS’TAN SONRA iLKE iMZA ATTI

Grand Slam’ler tarihinde seri başı olmadan şampiyon olabilen dokuzuncu kadın olan ve turnuva başlarken 42. basamakta olan Vondrousova, 2018’de 181. sıradayken bunu başarabilen Serena Williams’ın ardından Wimbledon’da finale çıkan en düşük sıralamalı ikinci sporcu oldu. 24 yaşındaki sporcu ayrıca Jana Novotna ve Petra Kvitova’nın ardından Wimbledon’da mutlu sona ulaşan üçüncü Çek kadın tenisçi oldu. Vondrousova’nın yeni sıralamada 10. basamağa çıkması bekleniyor.

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iKi KEZ ELiNDEN AMELiYAT OLDU

Tokyo’daki 2020 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Marketa Vondrousova, iki kez geçirdiği el bileği ameliyatları nedeniyle dünya sıralamasında gerilere düşmüştü. Sakatlık nedeniyle geçen yıl katılamadığı turnuvaya gelirken son derece umutsuz olan Vondrousova bu nedenle eşi Stepan’a evde kalıp kedilerine bakmasını istediğini söydi. Ne zaman ki Çek sporcu finale kaldı, bir kedi bakıcısı bulundu ve Stepan dünkü final maçını tribünden takip etti.

iDDiAYI KAZANDI ANTRENÖRÜ DÖVME YAPTIRMAK ZORUNDA

WiMBLEDON Tenis Turnuvası tarihinin en çok dövme sahibi şampiyonu olan Marketa Vondrousova’nın vücudunda 30’un üstünde dövme var. Çek sporcu final öncesi, “Antrenörümle iddiaya girdik, bir grand slam kazanırsam dövme yaptıracak” demişti. Dövmeler dışından Vondrousova’nın bir diğer tutkusu da spor ayakkabılar. Çek sporcu, evinde 200 çiftin üzerinde spor ayakkabısı olduğunu dile getiriyor.

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ERKEKLERDE DJOKOViC-ALCARAZ FiNALi BUGÜN

Tek erkekler finalinde ise bugün Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz karşılaşacak. TRT Spor’dan yayımlanacak maç TSİ 16.00’da başlayacak. Djokovic, sekizinci Wimbledon zaferi için korta çıkacak. 1 numaralı seri başı Alcaraz ise kariyerinde ilk kez Wimbledon’da finale çıktı.

ŞAMPiYONLUĞA GiDEN YOL

· P.Stearns(ABD) 6-2, 7-5

· V.Kudermetova(RUS) 6-3, 6-3

· D.Vekic(HIR) 6-1, 7-5

· M.Bouzkova(ÇEK) 2-6, 6-4, 6-3

· J.Pegula(ABD) 6-2, 2-6, 6-4

· E.Svitolina(UKR) 6-3, 6-3

· O.Jebeur (TUN) 6-4, 6-4

BASiT HATALAR ETKiLEDi

İSTATİSTİK VONDROUSOVA JABEUR

SETLER 2 0

ACE 0 1

ÇİFT HATA 4 0

İLK SERVİS % 63 48

WİNNER 10 25

BASİT HATA 13 31

FİLE PUANI 10/14 12/17

SERVİS PUAN %54 %46

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