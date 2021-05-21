Marius Sumudica'ya Kayserispor'dan teklif! Süper Lig'e geri dönüş...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica'ya yapılan teklif duyuruldu.

Romanya basınında yer alan habere göre; Kayserispor, Marius Sumudica'ya yılda 1 milyon avro kazanacağı bir kontrat teklifinde bulundu.

Haberde; Sumudica için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Feiha'nın da yıllık 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Ayrıca Rumen teknik adamın Steaua Bükreş'ten gelen teklifi reddettiği de yazıldı.

2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, 20019-2021 yılları arasında Gaziantep FK'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, yönetimle yaşadığı problemler sebebiyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve Rizespor'un yolunu tuttu. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından 7 maç sonra Karadeniz ekibindeki dönemi de sona erdi.