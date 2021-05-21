Marius Sumudica'ya Kayserispor'dan teklif! Süper Lig'e geri dönüş...
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya teklif yaptığı belirtildi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica'ya yapılan teklif duyuruldu.
Romanya basınında yer alan habere göre; Kayserispor, Marius Sumudica'ya yılda 1 milyon avro kazanacağı bir kontrat teklifinde bulundu.
Haberde; Sumudica için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Feiha'nın da yıllık 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Ayrıca Rumen teknik adamın Steaua Bükreş'ten gelen teklifi reddettiği de yazıldı.
2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, 20019-2021 yılları arasında Gaziantep FK'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, yönetimle yaşadığı problemler sebebiyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve Rizespor'un yolunu tuttu. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından 7 maç sonra Karadeniz ekibindeki dönemi de sona erdi.