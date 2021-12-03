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Marius Sumudica'dan oyuncularına eleştiri! "Utanarak söylüyorum..."

#Marius Sumudica#Malatyaspor#Süper Lig
Marius Sumudicadan oyuncularına eleştiri Utanarak söylüyorum...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın genel durumu hakkında konuşurken devre arasında en az 6-7 transfer yapmaları gerektiğini kaydetti.

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Süper Lig'in ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Rumen Teknik Direktörü Sumudica, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"YEDEK KULÜBESİNE BAKTIĞIMDA BİRAZ ŞOKA UĞRADIM"

Malatyaspor'a geldiğinde yedek kulübesindeki oyuncuları gördüğünde şoke girdiğini söyleyen Sumudica, "Ben buraya kalbimle geldim. Başkanımız bana bu teklifi yaptığında Malatyaspor'un 5 maçlık mağlubiyet serisi vardı. Buraya isteyerek geldim ve bu takımı Süper Lig'de tutacağım. Türkiye'ye gelmekten ve çalışmaktan mutluyum. Ben bir Hagi Popescu değilim ama gösterilen ilgi hoşuma gidiyor. Geçen haftaya kadar konuşmadım ama bir şeyler söylemek istiyorum. Daha önceki çalışan hoca hakkında konuşacağım. Malatya'ya geldiğimde burada bir trajediyle karşılaştım. Buraya gelirken ilk 11'i gördüğümde mutlu oldum. Yedek oyuncularımıza baktığım zaman biraz şoka uğradım. Herkes buraya gelirken bana Malatyaspor'a gitme, orası 2. Lig'e düşecek, kendi ismini öldüreceksin dedi. Kayseri'de ve Gaziantep'te güzel bir başarı yakaladım. Birçok arkadaşım oradan beni arıyor ve Gaziantep'e geri dön diyor. Benim şu anki hayalim Malatyaspor'u iyi seviyeye getirmek. Malatyaspor ile ilgili bazı gerçekleri söylemek gerekir. Nasıl olur da bir kondisyoner gelip de bana zorlu idman yaptırmayalım, sakatlıkla karşılaşırız diyor. Buna inanamıyorum. Daha sonra futbolcular da gelip aynı şeyleri söylediler. Ben kendi yolumda ilerlemeye devam ettim ve her antrenmanda bir oyuncumu kaybetmeye başladım. Bu beni üzüyor, yoruyor." şeklinde konuştu.

"10 TANE OYUNCUMUZ SÜPER LİG'DE FORMA GİYEBİLECEK SEVİYEDE DEĞİL"

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10 futbolcusunun Süper Lig kalitesinde olmadığını söyleyen Rumen hoca, "Transfer yapmamız lazım. Dünkü oynanan Akhisar maçında 6 oyuncumuz 22 yaşının altındaydı. Bizim oyuncularımız Süper Lig oyuncuları ama istenilen performansı gösteremediler. Malatyaspor adına söylüyorum, utanıyorum çünkü 10 tane oyuncumuz Süper Lig'de forma giyebilecek seviyede değil." dedi.

"EN AZ 6-7 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Ligde kalmak için en az 6-7 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Sumudica, "Ben Gaziantep'e ilk gittiğimde Alanya'ya 4-0 mağlup olduk. Sonrasında başkanla konuşup kendi takımımı kendim kurdum. Ben de kendi oyun mantaliteme uygun oyuncu getirmek durumundayım. Süper Lig'de kalmak için en az 6-7 oyuncuya ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl eğer benim mantalitemle ve istediğim oyuncularla oynarsak, ilk 10'un altında bitirirsek Malatya'dan bir kuruş almadan buradan ayrılacağım. Ancak bu yıl Süper Lig'de kalmamız için en az 6-7 oyuncuya ihtiyacımız var. Takımda sadece transfere ihtiyacımız yok. Malatya'da birçok şeyi değiştirmemiz lazım. Hedefim taraftarları tekrar stada çekip, maçları full seyirci önünde oynamak. Ben spontane yaşıyorum. Sumudica o an ne hissediyorsa onu vücut diline yansıtıyor. Antalya'da hatırladığım bir olay var. Bir oyuncuma bağırdım, düştüm ve yerde su vardı. Bir Romanya kanalı vardı. Yerde hiçbir şey olmamış gibi oturdum. Sumudica bu." diye konuştu.

"SADECE BANA DEĞİL MALATYA'YA SAYGI GÖSTERMELERİ GEREKİYOR"

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Gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Sumudica, "Hakemler hakkında da bir şeyler söyleyeceğim. 20 cm içeri girdiğim için bana kırmızı kart gösterip dışarı attılar. Diğer takımın tüm yedek kulübesi 1 metre içeri giriyor ve hiçbir şey olmuyor. Sadece bana değil Malatya'ya saygı göstermeleri gerekiyor. Öyle hocalar var ki içeri geçip şut çektiği oluyor. Sumudica kendi alanından 20 cm geçince kırmızı kart. Bunu anlamıyorum. Son olarak Sumudica her zaman burada olacak, Malatyaspor Süper Lig'de kalacak. Sumudica her zaman direkt doğru olanı söyler. Ben hiçbir yere gönderme yapmadan gerçekleri söyledim." dedi. 

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#Marius Sumudica#Malatyaspor#Süper Lig

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