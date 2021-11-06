Marius Sumudica: "Başakşehir bugün kazanmayı hak etti"

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Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Rakiplerinin kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"Çünkü yedek kulübesine baktığımız zaman giren 4-5 oyuncu ilk 11'de rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı. İlk yarı 1-0 içeri girdik, 12 dakika içerisinde ikinci yarıda 2 gol yedik. Karşılaşma 1-0 iken Tetteh'in kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı, tebrik ediyorum. Emre (Belözoğlu) geldikten sonra da iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncuların yüzde 70'ine baktığımı zaman Avrupa Ligi'nde oynayan oyunculardan oluşuyor, güzel bir kadrosu var."