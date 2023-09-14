Mario Balotelli geri mi dönüyor? Görüşmeler başladı, ayrılık için anlaşma...

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Geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Mario Balotelli'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması giyen İtalyan yıldız, 35 resmi maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Süper Lig'e damga vurmayı başarmıştı.

BAŞKAN MONTELLA'YI TERCİH ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sezon sonunda 2.6 milyon euroya Sion'a transferi çok konuşulmuş ve sebebi merak edilmişti.

Mario Balotelli'nin ayrılık sürecine dair konuşan Murat Sancak, "Balotelli ile ilgili açıklamadığım bir şey açıklayayım. Eğer göndermemiş olsaydım hoca gidecekti. Hocanın şartı oydu. Bazen uyum açısından önemli. Bazen anlaşamıyorsun. Balotelli misyonunu tamamlamıştı. Tekrar gelse alır mıyım, alırım tabii. Onu seyrettiğim zaman zevk duyan bir adamım. Bugün Sion'un oyuncusu yapacak bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.

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BALOTELLI'DEN İTİRAF GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Balotelli, Türkiye'deki süper lig maçlarında seviyenin İtalyan Ligi'nden daha yüksek olduğunu söylemişti. İtalyan yıldız "Bir kaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim. Hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek" ifadesini kullanmıştı.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Mario Balotelli transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli ile görüşüyor.

Adana Demirspor’da Cherif Ndiaye’nin Kızılyıldız’a transfer olması sonrası Adana ekibi rotasını eksi oyununcusu Balotelli'ye çevirdi.

SION İLE AYRILIK İÇİN ANLAŞTI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Balotelli'nin Sion ile olan sözleşmesini anlaşarak feshettiğini duyurdu.