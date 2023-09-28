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Mario Balotelli: "Edin Dzeko gerçek bir fenomen"

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#Mario Balotelli#Edin Dzeko#Fenerbahçe
Mario Balotelli: Edin Dzeko gerçek bir fenomen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 11:27

Adana Demirspor'a geri dönen Mario Balotelli, İtalyan basınına geniş bir röportaj verirken Fenerbahçe forması giyen Inter'in eski futbolcusu Edin Dzeko hakkında da konuştu.

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Adana Demirspor'a geri dönen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, TV Play Calciomercato'ya röportaj verdi. Yıldız futbolcu, Inter'in durumu ve kendi kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan övgüyle bahsetti.

"Inter, Juventus ve Milan'dan daha iyi"

İlk olarak eski takımı Inter hakkında değerlendirmelerde bulunan Balotelli, "Inter'i lig yarışında şu anda Juventus ve Milan'ın önünde görüyorum. Inter kesinlikle güç, niteliksel ve sayısal olarak daha güçlü bir takım.''

"Arnautovic, çok güçlü bir oyuncu"

Inter'in Bologna'dan transfer ettiği Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'e de değinen Balottelli, ''Arnautovic hakkında neler mi düşünüyorum? Çok güçlü bir oyuncu, Inter'e iyi bir imza attı. Bir an önce geri dönmesini ve bol gol atmasını bekliyorum. Takımında joker olmasını diliyorum." dedi.

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Mario Balotelli: Edin Dzeko gerçek bir fenomen


''Edin Dzeko bir fenomen''

Yaz transfer döneminde Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Dzeko hakkında da konuşan Balotelli, "Dzeko'yu değiştirmek ve yerini doldurmak kolay değil. Onunla birlikte oynadım. O gerçek bir fenomen ve gerçek bir futbolcu. Açıkçası finali Romelu Lukaku'nun yerine Edin Dzeko yaptı. Arnautovic'in de çok gol atmasını ve Inter'e güç katmasını diliyorum.'' dedi.

"Inter'de dördüncü forvet olmak gibi bir niyetim yok"

Hakkında çıkan Inter dedikodularına da cevap veren Balottelli, "Derbi kaybetmek kötü. Milan'ın 5-1'den sonraki tepkisi öngörülebilir değildi. Simeone Inzaghi'yi tanımıyorum ama onu sevdim. Inter'de dördüncü forvet olmak gibi bir niyetim yok." dedi.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Adana Demirspor'da mutlu olduğunu dile getiren Balottelli, "Adana'da oynuyorum ve burada kendimi çok iyi hissediyorum. Mourinho hiçbir zaman harika oyunlar sergileyen bir hoca olmadı, o karizmatiktir. Size cesaret verir. Hoş bir karakter. Mancini de Inter'de çok iyi kadroya sahipti ama Mourinho gibi kazanamadı." dedi.

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Mario Balotelli'nin performansı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, geçtiğimiz hafta eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna katmıştı. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.

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#Mario Balotelli#Edin Dzeko#Fenerbahçe

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