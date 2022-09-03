Marcelo herkesi ters köşe yaptı, Olympiakos'a transfer oldu! 'Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor alır diyordum...'

Haberin Devamı

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos, Real Madrid'in dünyaca ünlü sol beki Marcelo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Olympiakos, kulübün resmi Twitter hesabından, " Futbolun gerçek efsanesi Olympiakos'a katıldı. Pire'ye hoş geldin Marcelo" paylaşımını yaptı.

Real Madrid'de 15 yıl forma giyen Marcelo, 1 Temmuz'da boşa düştü ve takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Oyuncunun ismi yaz döneminde Türk takımlarıyla anılsa da Leicester City en ciddi teklifi yapan takım olarak ön plana çıkıyordu.

İtalya'dan Lazio'nun da yakın şekilde ilgilendiği oyuncuya ülkesinin takımlarının haricinde MLS ve Katar'dan da ciddi teklifler vardı.

Haberin Devamı

Ancak sürpriz şekilde Yunan ekibinin yaptığı teklifi kabul eden Brezilyalı 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

YUNANİSTAN ŞAŞKINLIĞI

Los Galacticos'da 5'i Şampiyonlar Ligi toplam 25 kupa kazanan Marcelo, kararını Komşu'dan yana kullanırken transfer spor kamuoyunda büyük şaşkınlığa yol açtı. Öyle ki bütçesi belli seviyede olan Yunan takımları, geçmiş yıllarda Türkiye serüveninin sonuna gelmiş birçok oyuncuyu düşük maliyetle kadrosuna katar, fırsat transferine yönelirdi. Marcelo'da ise durum böyle olmadı

Yıllık ücret beklentisi 4-5 milyon euro seviyesinde olan Marcelo'nun Yunan ekibine katılmasıyla Türk futbolseverler de sosyal medyada birçok mesaj paylaştı.

İşte Twitter'da Marcelo transferi üzerine bazı mesajlar;

- Olympiakos'a gittiyse Süper Lig'e de gelirdi, nasıl kaçırdık Marcelo'yu

- Seneye suyun karşısına geçer

- Süper Lig nasil kaçırdı bu adamı

- Marcelo o kariyere bu final oldu mu hiç?

- Galatasaray sol bek aramıyor muydu?

- Fenerbahçe veya Trabzonspor alır diye bekliyordum

Marcelo kimdir?

Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior... Brezilyalı futbolcu 1988 yılında Rio de Janeiro'da doğdu. Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. 2006 yılında Real Madrid'e transfer oldu.

Haberin Devamı

Real Madrid formasıyla 557 maça çıkıp 41 gol ve 103 asist katkısı yapan Marcelo, ülkesinin milli takımında ise 58 kez forma giydi.

Oyuncunun adı ülkesinin takımları Palmeiras ve Fluminense ile de anılıyordu.



MARCELO'NUN CHELSEA'YE ATTIĞI MUHTEŞEM GOLLER