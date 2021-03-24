Marcelo Gallardo için Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Avrupa peşinde ama...

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Erol Bulut'un takımdan ayrılması halinde yerine düşünülen isimlerden birisi de Marcelo Gallardo... Erol Bulut'un yerine düşünüldüğü iddia edilen Gallardo için geçtiğimiz günlerde Arjantin'den çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin'in TNT Sports kanalında konuşan gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin takımın başına Marcelo Gallardo'yu getirmek istediğini iddia etmişti.

Fenerbahçe'nin Gallardo'ya ekonomik olarak yüksek bir teklif sunmaya hazırlandığını belirten Castilla, ''Fenerbahçe, birkaç gün içinde Gallardo ile masaya oturacak ve teklifini sunacak. Gallardo'ya ekonomik olarak çok iyi bir teklif yapılacak. Eğer Gallardo bu teklifi kabul ederse 8 yıldır yönettiği River Plate'i bırakıp Türk futboluna geçiş yapabilir. Fenerbahçe'nin teklifi maddi olarak çok tatmin edici olacak gibi gözüküyor.'' sözlerini kullanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞ ALDI

Arjantin'den ortaya atılan Marcelo Gallardo iddialarının üzerine sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den eski teknik direktörü Diego Simeone ile konuşup Gallardo için fikir aldığı iddia edildi. Simeone'nin de Gallardo için olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ

Gallardo'nun River Plate'de gösterdiği başarının ardından 45 yaşındaki teknik direktör, Avrupa'dan birçok takımın radarına girmiş durumda. Hatta Gallardo'nun ismi geçtiğimiz sezonlarda Barcelona ile anılmıştı. Gallardo, Barcelona'nın ilgisi hakkında ''River Plate için çok önemli zamanlar içindeyiz. Böyle zamanlarda bu konuşmaları yapmak doğru değil. Çıkan spekülasyonların farkındayım ama River Plate ile kritik maçlar oynayacağız.'' cevabını vermişti.

45 yaşındaki teknik direktörün takımda kalmasını isteyen River Plate taraftarları ise Gallardo'nun isminin Fenerbahçe ile geçmesinin ardından ''Gallardo, Barcelona'nın teklifini kabul etmemiş birisi. Çünkü bir sözü vardı. Messi'nin Barcelona'sını kabul etmeyip Fenerbahçe'ye gitmez'' yorumlarını yapmıştı.

MONCHI'DEN GALLARDO AÇIKLAMASI!

Avrupa'da son dönemde oldukça popüler bir hale gelen ve Fenerbahçe ile adı geçen Marcelo Gallardo için bir açıklama da Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi'den geldi.

Arjantin basınına konuşan Monchi, ''Gallardo, Güney Amerika'da kazanabileceği her şeyi kazandı. River Plate gibi büyük bir takımda kendini ispatladı. Bugüne kadar tüm işlerinde başarılı oldu, gerçekten çok iyi bir teknik direktör'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI BIELSA'YI İSTİYORDU...

Öte yandan Erol Bulut'un oynattığı futbol ve genel performansından memnun olmayan sarı lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Marcelo Bielsa için kampanya başlatmıştı. #BielsaFenere başlığı Trend Topic listesinde en başta yer alırken Fenerbahçeli taraftarlar gelecek sezon Marcelo Bielsa’yı takımlarının başında görmek istediklerini belirten tweetler atmışlardı.

Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa’nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Marcelo Bielsa, kulübün kendisine olan sözleşme uzatma teklifini, "Henüz değil. Sezon sonunu bekleyelim. Sözleşmem zaten Temmuz'da bitiyor" diyerek kibarca reddetmişti.

''BIELSA'YA EN YAKIN KİŞİ GALLARDO''

Arjantin'in Nacional takımında forma giyen Andres D'Alessandro ise Bielsa ve Gallardo'yu kıyaslarken ilgi çekici sözler kullandı. Arjantinli futbolcu, ''Şüphesiz benim için en iyi teknik direktör Bielsa. Ama onun seviyesine en yakın kişi Marcelo Gallardo diyebilirim. Gallardo pek çok şeye sahip, harika bir teknik direktör.'' sözlerini kullandı.

MARCELO GALLARDO NASIL TEKNİK DİREKTÖR OLDU?

Andres D'Alessandro, ayrıca Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo Gallardo'nun nasıl teknik direktörlüğe başladığını da anlattı. 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ''Bir gün kendisine nasıl teknik direktör olmaya karar verdiğini sordum. Nacional'da oynarken diz problemi olduğunu ve zaten teknik direktör olmayı uzun zamandır düşündüğünü söyledi. Hazırlıklarını futbolcuyken bile yapıyormuş. Bu seviyelere gelmesi asla tesadüf değil.'' şeklinde konuştu.

8 YILDA 12 KUPA

8 yıldır Arjantin'in köklü takımlarından River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo, takımıyla 324 maça çıkarken 173 galibiyet elde etmişti. River Plate takımında 8 yılda 12 kupa kazanan Gallardo, River Plate tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü konumunda. 45 yaşındaki teknik direktör, özellikle 2014/15 ve 2017/18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı kazanarak adından söz ettirmişti.

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