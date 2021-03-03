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GeriFutbol Marcao'dan hakem tepkisi! "Lehimize olunca görmüyorlar"
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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 21:41 |  Son Güncelleme:

Marcao'dan hakem tepkisi! "Lehimize olunca görmüyorlar"

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Marcao'dan hakem tepkisi! "Lehimize olunca görmüyorlar"

Galatasaraylı savunmacı Marcao, 2-1 mağlup oldukları Ankaragücü maçının ardından hakemleri eleştirdi.

Hakem kararlarının standart olmadığını belirten Marcao, "Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garip giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.

Marcaodan hakem tepkisi Lehimize olunca görmüyorlar

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