Marcao'dan hakem tepkisi! "Lehimize olunca görmüyorlar"

Hakem kararlarının standart olmadığını belirten Marcao, "Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garip giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.

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