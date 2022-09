Marc Bartra: Trabzonspor'a zaman geçirmeye gelmedim

Haberin Devamı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol oyuncu, bir geçiş süreci yaşadığını belirterek, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum, zaman gerekir. Bu lige geldiğimde geçişlerin çok fazla yapıldığını, boş alanların olduğunu gördüm. Bu da dolayısıyla hem savunma yaparken hem dü hücum ederken faulle kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara sebebiyet verebiliyor" dedi.



Geldiği ilk andan itibaren çok kısa sürede çok fazla maç oynadıklarını belirten Bartra, "Ben de ligi, takım arkadaşlarımı, rakiplerimizi daha iyi tanıyacağım. Ligi daha iyi tanıma fırsatı bulacağım. İlk maçlarda geçiş sürecinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren maçlara, takıma adapte olmaya çalıştım. Takımla beraber çalışmaktan kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.



Bartra, hiç bir transfer süreci kolay olmayacağını, zaman aldığını söyleyerek, "Real Betis’te benim durumuma baktığınızda son yılda Kral Kupası'nı kazanmıştık. Takımdaki teknik direktörün güvenini kazanmış ve her zaman oynayan oyuncuydum. Trabzonspor’un teklifi gelmeden birkaç hafta önce transfer durumunu sorsanız 'kalacağım' derdim. Trabzonspor’un teklifi geldikten sonra hem Betis’in satış yapma gerekliliği, hem de Trabzonspor’un benle ilgili projesi, takımın gelecek yönelik planları, son lig şampiyonu olması, Avrupa’da yer alacak olması ve takımın sizden beklentileri net olarak açıklandığında fikirleri değiştirebiliyor. Ama bu hiçbir zaman kolay süreç olmayacaktır. Benim de sürecim böyle işledi. Gelmeden önce Betis’te mutluydum. Orada kalmak ve kariyerime devam etmek istiyordum" açıklamasında bulundu.



"Burada olmaktan dolayı mutluyum"



Daha sonra Trabzonspor’un teklifi geldiğini vurgulayan başarılı savunma oyuncusu, "Benimle olan fikirlerini anlattılar. Neler beklediklerini, ne istediklerini, beni neden istediklerini çok iyi derecede anlattılar. Yoksa bundan fikirlerinizin değişmesine yol açıyor. Buraya gedikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm. Burada olmaktan dolayı da mutluyum. Doğru tercih yaptığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Trabzonspor'un ilk İspanyol oyuncusu olmasına ilişkin ise Bartra, "Aslında bahsettiğiniz durumu ben Dortmund’da yaşamıştım. Dortmund tarihinin ilk İspanyol futbolcusu olmuştum ve benden sonra bir ok İspanyol futbolcu orada oynamıştı. Trabzonspor’un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu gelirken bana söylediler. Ben de çok şaşırdım ve mutlu oldum. Türk futbolunda daha önce oynamış, eski takım arkadaşlarım, şu an Trabzonspor’da oynayan oyuncularla, daha sonra tanıdığım Türk oyuncularla hep Trabzonspor’u konuştuk. Trabzonspor’un onlar için ne ifade ettiğini, onlarını Trabzonspor hakkındaki görüşlerini sordum. Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum" dedi.



"Takımın geneli geniş ve kaliteli"



Geçen sezon az gol yiyen bir takım olduklarını ancak bu sezon fazla gol yemelerine ilişkin ise 31 yaşındaki futbolcu, "Bunun birçok sebebini sayabilirsiniz. Baktığınızda aramıza yeni katılan çok sayı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bir çoğu geldiği ilk andan itibaren idman yapamadan maçlara çıkmak zorunda kaldı. Yoğun tempodan geçiyoruz ve arka arkaya çok maç oynuyoruz. Takımın geneli geniş ve kaliteli. Her oyuncunun yerine oynayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Gruptaki oyuncu seviyesinin bir birine çok yakın. Bunların birbirlerinin oyun tarzlarını tamamen anlamak için zaman gerekir. Ama maalesef sezon başladığı andan itibaren çok yoğun maç olduğu için çok fazla idman yapma ve birbiriyle olma şansı olmuyor. Ancak bu arada son maçlarda özellikle takım daha geliştiğini ve birbirine çok daha uyum sağladığını görüyorsunuz. Bu bahsettiğim kaliteden kaynaklı. Ligin geneline baktığında takım sahaya çıktığında ben rakipten daha iyiyim düşüncesi oyuncunun kafasına girdiğinde hücuma gitme isteği olabiliyor. Şansız olarak rakiplerin yakaladığı o pozisyonlarda, geçişlerde goller yedik. Son maçlarda bunu düzelttiğimizi ve iyi oyunlar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Beraber vakit geçirme ve antrenman yapma şansı olduğunun da bunun çok daha iyiye gittiğini görüyoruz. Son maçlarda bunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.



"Geliş amacım sadece zaman geçirmek değil Trabzonspor’un en üste tutabilmek"



Dünyada hangi oyuncuya sorulursa sorulsun milli takımda oynamak isteğinin olduğunu kaydeden İspanyol futbolcu, "Her oyuncunun en büyük hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Kolay olmadığının farkındayım ama en ufak şans varsa bunu zorlayacak karakterdeyim. İspanya takımında Luis Enrique, benim daha önce çalıştığım hocam. Her oyuncuyu izler, hepsi ile fikri vardır. Ben de bana burada şans açılırsa mutlaka o şansı sonuna kadar zorlayıp Dünya Kupası'nda yer almak istiyorum. Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil Trabzonspor’un en üste tutabilmek, hak ettiği yerlere getirmek. Benim de bireyler hedefim Dünya Kupası'nda böyle bir şans olursa yer almak isterim" şeklinde konuştu.