MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarafona'dan Fenerbahçe maçı yorumu! 'Oyunu domine ettik ama...'
GeriFutbol Marafona'dan Fenerbahçe maçı yorumu! 'Oyunu domine ettik ama...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Marafona'dan Fenerbahçe maçı yorumu! 'Oyunu domine ettik ama...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marafona'dan Fenerbahçe maçı yorumu! 'Oyunu domine ettik ama...'
Abone Olgoogle-news

Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

13
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Marafona, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi yorumlayan Marafona, "Bugün sahada iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe'den daha iyiydik, oyunu domine ettik. Bir türlü golleri bulamadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirsek farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi." dedi.

'SON FIRSATTI BELKİ DE...'

Marafona sözlerini, "Maçın son bölümünde son bir fırsattı belki de. Top bana geldi, takım için faydalı bir şey yapmaya çalıştım, öyle bir röveşata pozisyonu oldu" ifadeleriyle tamamladı.

'TOP BİZDEYDİ'

Caulker ise "Top bizdeydi, topla oynama yüzdesi bizdeydi. Artık rakipler bize karşı kapanarak oynuyor. Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle