Marafona'dan Fenerbahçe maçı yorumu! 'Oyunu domine ettik ama...'

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Marafona, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi yorumlayan Marafona, "Bugün sahada iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe'den daha iyiydik, oyunu domine ettik. Bir türlü golleri bulamadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirsek farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi." dedi.

'SON FIRSATTI BELKİ DE...'

Marafona sözlerini, "Maçın son bölümünde son bir fırsattı belki de. Top bana geldi, takım için faydalı bir şey yapmaya çalıştım, öyle bir röveşata pozisyonu oldu" ifadeleriyle tamamladı.

'TOP BİZDEYDİ'

Caulker ise "Top bizdeydi, topla oynama yüzdesi bizdeydi. Artık rakipler bize karşı kapanarak oynuyor. Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz." şeklinde konuştu.