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Maradona'ya benzetildi, şimdi Beşiktaş'a gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Dele Alli#İngiliz#Tottenham
Maradonaya benzetildi, şimdi Beşiktaşa gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

Dele Alli'nin Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberler, İngiltere'de geniş yankı uyandırdı.

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İngiliz basını, Beşiktaş’ın Everton’dan satın alma opsiyonluyla kiralamaya hazırlandığı Dele Alli’yi manşetlere taşıdı.

· DAILY MAIL: Dele Alli, Pochettino tarafından Ronaldinho ve Maradona’ya benzetildi... Tottenham’da uçarken, Everton tarafından istenmeyeceğini ve sadece 26 yaşında Beşiktaş’a gideceğini kim tahmin edebilirdi?

· THE GUARDIAN: Lampard yönetiminde düzenli forma şansı bulamadı. Şimdi Türkiye’ye gitmenin kariyerini canlandırma şansı verip vermeyeceğini tartıyor.

· SKYSPORTS: Alli, Everton’a katıldığından beri çoğunlukla yedek kulübesinden kullanıldığı için artık daha fazla oyun süresi konusunda çaresiz.

· MIRROR: Everton, Dele Alli’yi Türk kulübü Beşiktaş’a göndermek için prensipte anlaştı. İngiliz futbolcuya gerek görülmüyor.

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#Dele Alli#İngiliz#Tottenham

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