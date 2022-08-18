Maradona'ya benzetildi, şimdi Beşiktaş'a gidiyor

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İngiliz basını, Beşiktaş’ın Everton’dan satın alma opsiyonluyla kiralamaya hazırlandığı Dele Alli’yi manşetlere taşıdı.

· DAILY MAIL: Dele Alli, Pochettino tarafından Ronaldinho ve Maradona’ya benzetildi... Tottenham’da uçarken, Everton tarafından istenmeyeceğini ve sadece 26 yaşında Beşiktaş’a gideceğini kim tahmin edebilirdi?

· THE GUARDIAN: Lampard yönetiminde düzenli forma şansı bulamadı. Şimdi Türkiye’ye gitmenin kariyerini canlandırma şansı verip vermeyeceğini tartıyor.

· SKYSPORTS: Alli, Everton’a katıldığından beri çoğunlukla yedek kulübesinden kullanıldığı için artık daha fazla oyun süresi konusunda çaresiz.

· MIRROR: Everton, Dele Alli’yi Türk kulübü Beşiktaş’a göndermek için prensipte anlaştı. İngiliz futbolcuya gerek görülmüyor.