Maradona için özel maç! Messi, Ronaldinho, Mourinho...

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Futbol tarihinin en iyileri arasnda gösterilen, 25 Kasım 2020 günü hayatını kaybeden Diego Armando Maradona anısına 2022 Dünya Kupası öncesi bir özel maç düzenleneceği ortaya çıktı.

Organizatörlerin İtalyan basınında çıkan açıklamalarına göre 14 Kasım'da Roma'da oynanacak ve yıldızlar geçidine sahne olacak mücadelede Lionel Messi kaptan olacak sahaya çıkacak, Ronaldinho, Buffon gibi isimlerin de forma giyecek.

Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ise takımlardan birinin başında olacağı ifade edildi.

Sahaya çıkacak diğer isimler için çalışmaların devam ettiği, futbol hayatına devam eden isimlerin yanı sıra emekli olmuş efsanelerin de maçta yer alacağı belirtildi.

Diego Armando Maradona ailesi de bu özel etkinlikte tribünde olacak.